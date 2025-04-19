Урегулирование в «Химках», переименование стадиона «Краснодара», место и дата кубкового суперфинала и другие новости

Список бизнес-проектов, которыми владеет Семак.
«Краснодар» сообщил о переименовании стадиона.
Медина пропустит 2-й подряд матч «Спартака» после незабитого пенальти.
Стало известно, как РПЛ урегулировала ситуацию в «Химках».
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Введено внешнее управление».
Объявлены судьи на матчи 25-го тура РПЛ.
Алаев – о ситуации в «Химках»: «Очень печальная, игроки устали, я их понимаю».
Президента РПЛ окатили водой во время посещения «Химок».
«Аж прослезился»: «Спартак» опубликовал трогательный ролик в день рождения.
Пьянич оправдался за отказ играть с Россией в 2022 году.
Аршавин отказался общаться с американским болельщиком.
Сторона Алонсо провела переговоры с «Реалом».
Объявлено место проведения суперфинала FONBET Кубка России.
РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков.
Инвестор «Химок» Садыгов высказался о ситуации в клубе: «Футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру».
Боярский вновь экстренно госпитализирован: подробности.