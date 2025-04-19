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Урегулирование в «Химках», переименование стадиона «Краснодара», место и дата кубкового суперфинала и другие новости

19 апреля 2025, 00:25

Список бизнес-проектов, которыми владеет Семак.

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Аршавин отказался общаться с американским болельщиком.

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Объявлено место проведения суперфинала FONBET Кубка России.

РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков.

Инвестор «Химок» Садыгов высказался о ситуации в клубе: «Футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру».

Боярский вновь экстренно госпитализирован: подробности.

Источник: «Бомбардир»
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