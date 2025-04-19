Урегулирование в «Химках», переименование стадиона «Краснодара», место и дата кубкового суперфинала и другие новости

Список бизнес-проектов, которыми владеет Семак.

«Краснодар» сообщил о переименовании стадиона.

Медина пропустит 2-й подряд матч «Спартака» после незабитого пенальти.

Стало известно, как РПЛ урегулировала ситуацию в «Химках».

Президент РПЛ прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Введено внешнее управление».

Объявлены судьи на матчи 25-го тура РПЛ.

Алаев – о ситуации в «Химках»: «Очень печальная, игроки устали, я их понимаю».

Президента РПЛ окатили водой во время посещения «Химок».

«Аж прослезился»: «Спартак» опубликовал трогательный ролик в день рождения.

Пьянич оправдался за отказ играть с Россией в 2022 году.

Аршавин отказался общаться с американским болельщиком.

Сторона Алонсо провела переговоры с «Реалом».

Объявлено место проведения суперфинала FONBET Кубка России.

РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков.

Инвестор «Химок» Садыгов высказался о ситуации в клубе: «Футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру».

Боярский вновь экстренно госпитализирован: подробности.