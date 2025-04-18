Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Объявлены судьи на матчи 25-го тура РПЛ

Сегодня, 13:12
6

РФС назначил арбитров на игры 25-го тура РПЛ.

19 апреля (суббота)

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Алексей Лунeв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных

Помощники судьи – Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалeв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Французов.

20 апреля (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Рубин»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Олег Соколов.

Еще по теме:
«Аж прослезился»: «Спартак» опубликовал трогательный ролик в день рождения
Назначены комментаторы на «Акрон» – «Спартак» и другие матчи 25-го тура РПЛ 1
Реакция главы «Зенита» на новость, что на матч приедет основа «Химок», а не дубль
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1744972210
Карася посадили на ВАР на Краснодар/Ахмат. Ожидаю, что после этого тура карась поднимет бамжей на первое место)()
Ответить
Интерес
1744972649
Всё равно все стороны будут недовольны.
Ответить
рылы
1744972829
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего сухого и карася с шадыхановым, которых подослал позорный лукойл! не жалеют чемоданы кукуяновцы! стыд!
Ответить
ivany4
1744972923
Заранее что то говорить не хочется, рассуждать и прогнозировать о-о-очень сложно. Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.)) Поэтому выражу сомнения в связках судей, в поле - ВАР, в отдельных "интересных" играх. Краснодар – Ахмат: Москалeв - Карасeв. Динамо – Рубин: Чебан – Левников. ЦСКА – Крылья Советов: Кукуян – Иванов. И отчасти, Факел» – Ростов: Буланов – Любимов.
Ответить
Главные новости
Видео«Аж прослезился»: «Спартак» опубликовал трогательный ролик в день рождения
15:24
Назначены комментаторы на «Акрон» – «Спартак» и другие матчи 25-го тура РПЛ
15:12
1
Реакция главы «Зенита» на новость, что на матч приедет основа «Химок», а не дубль
15:05
Семак прокомментировал подготовку «Зенита» к матчу с «Химками»
14:34
ВидеоПрезидента РПЛ окатили водой во время посещения «Химок»
13:54
4
РПЛ поблагодарила игроков «Химок» за согласие выйти на матч с «Зенитом»
13:45
2
Алаев – о ситуации в «Химках»: «Очень печальная, игроки устали, я их понимаю»
13:20
2
Объявлены судьи на матчи 25-го тура РПЛ
13:12
6
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Введено внешнее управление»
13:04
6
Стало известно, как РПЛ урегулировала ситуацию в «Химках»
12:54
1
Все новости
Все новости
Видео«Химки» показали кадры первой тренировки после снятия бойкота
14:51
Пьяничу стало стыдно, что он не знал Овечкина
14:46
1
Фото«В каком клубе начнем новую главу?»: Малафеев получил тренерскую лицензию
14:25
РПЛ поблагодарила игроков «Химок» за согласие выйти на матч с «Зенитом»
13:45
2
Сильянова и Ваханию предостерегли от трансфера в «Зенит»: «Надеюсь, не променяют карьеры на сейфы с деньгами»
13:34
4
Алаев – о ситуации в «Химках»: «Очень печальная, игроки устали, я их понимаю»
13:20
2
Объявлены судьи на матчи 25-го тура РПЛ
13:12
6
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Введено внешнее управление»
13:04
6
Стало известно, как РПЛ урегулировала ситуацию в «Химках»
12:54
1
ВидеоПоявилось видео переговоров президента РПЛ с «Химками» – игроки согласились снять бойкот
12:42
2
Медина пропустит 2-й подряд матч «Спартака» после незабитого пенальти
12:40
5
«Краснодар» сообщил о переименовании стадиона
12:05
13
Смирнов назвал причину происходящего в «Химках»
11:58
1
ВидеоАлаев за несколько минут урегулировал ситуацию в «Химках»: бойкот закончен
11:45
6
Фото«Спартак» поздравил себя с днем рождения: «Мы самый титулованный клуб страны»
11:41
11
ВидеоПрезидент РПЛ приехал уговаривать футболистов «Химок» сыграть с «Зенитом»
11:31
8
Агент Вахании прокомментировал возможный переход защитника в «Зенит»
11:15
1
Прудников высказался об игре «Спартака» при Станковиче
11:05
2
Радимов назвал явного фаворита FONBET Кубка России
10:47
1
Мостовой отреагировал на увольнение Артиги из «Химок»
10:22
3
Черданцев предположил, что случилось с Угальде: «Очевидно, он не в порядке»
10:11
8
Сутормин высказался о своем будущем в «Зените»
09:50
1
Список бизнес-проектов, которыми владеет Семак
09:25
26
Болельщики «Зенита» высмеивают бойкот «Химками» матча на «Газпром Арене»
09:11
15
Стало известно, кто заблокировал трансфер Дзюбы в «Факел»
08:55
2
Комментатор «Матч ТВ» Шнякин детально расписал ежемесячные траты своей семьи
08:35
9
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 19 апреля 2025
08:29
Где смотреть матч «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 19 апреля 2025
08:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 