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  • Алаев – о ситуации в «Химках»: «Очень печальная, игроки устали, я их понимаю»

Алаев – о ситуации в «Химках»: «Очень печальная, игроки устали, я их понимаю»

Сегодня, 13:20
2

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о ситуации в «Химках».

  • Сегодня Алаев уговорил игроков прекратить бойкот из-за долгов по зарплате.
  • Футболисты согласились сыграть с «Зенитом» 20 апреля.
  • На этой неделе в «Химках» сменился тренер.

«Сама ситуация с «Химками» очень печальная. Крайне неприятная для всех нас. Мы сталкиваемся с тем, что может быть нарушен спортивный принцип. Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав.

Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определенные решения. Игроки говорили главное, что они устали. Я их понимаю. В этой ситуации виноваты не они. Главная причина этой проблемы менеджмент. За хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство.

Туфан Садыгов улетел в другой город, я с ним общался. Созвонился и до, и после, и во время. Почему футболисты ему не верят? Я не был на этих встречах. Я всегда работаю с фактами. Сегодня послушал футболистов, мы нашли понимание, как двигаться дальше. Я взял на себя определенные обязательства. Наша общая задача взять весла и выплыть из этого.

«Химки» поедут в Санкт‑Петербург на игру с «Зенитом» основным составом.

Введено внешнее управление, можно сказать.Такое решение уже применялось и показало положительную практику. Это означает, что ни один платеж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ.

Второе – была проведена встреча с футболистами, которые имеют задолженности по зарплате. Провели беседу. Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена.

Несмотря на то, что ситуация крайне тяжелая, есть понимание, что нужно делать. Моя задача сохранить целостность соревнования, вторая задача сделать так, чтобы деньги дошли до футболистов. Часть средств футболисты получат уже сегодня», – заверил Алаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Алаев Александр
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Комментарии (2)
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1744972458
"Туфан Садыгов улетел в другой город, я с ним общался." "...куда уехал цирк?"...он улетел в Бакы,теперь ищите тщетно ветра в поле. Молодец,обул троицу "наивных банков" на пару-тройку десятков миллиардов рубликов и гуляет "под залог",размер которого официально неизвестен,но если 20 млн,как по "сливу" оглашали...то вдвойне "молодец"! А "Химки" вообще комариный писк.
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рылы
1744973012
если сегодня деньги не придут, сын туфанова имеет неиллюзорные шансы получить изды в раздевалке. я бы на его месте сказался сегодня больным и не пришёл на тренировку)
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