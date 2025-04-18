Президент РПЛ прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Введено внешнее управление»

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о ситуации в «Химках».

Сегодня Алаев уговорил игроков прекратить бойкот из-за долгов по зарплате.

Футболисты согласились сыграть с «Зенитом» 20 апреля.

На этой неделе в «Химках» сменился тренер.

«Одна из проблем, которую я увидел на практике, – разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учетом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.

Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы», – сказал Алаев.