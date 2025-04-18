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Пьянич оправдался за отказ играть с Россией в 2022 году

Сегодня, 15:51
6

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оправдался за отказ выходить на матч с Россией в 2022 году.

  • В 2022 году РФС договорился с Боснией и Герцеговиной о матче.
  • Игру отменили после отказа ряда футболистов Боснии выходить против России. Среди них был Пьянич.
  • Миралем играет в России с сентября.

– Не можем пройти эту тему стороной, и интересно немножко с другого взгляда посмотреть. Твои высказывания в 2022 году по поводу матчей сборных. Понятно, что ты уже об этом говорил много и объяснял, что это была немножко другая история.

Но расскажи вот про себя, когда всe это случилось, когда ты высказался, и потом ты понимаешь, что тебе ехать в Россию на работу. Насколько для тебя это было трудно, дискомфортно, что ты приезжаешь в страну, в которой тебя только что довольно сильно в негативном свете обсуждали?

– Я вам честно скажу. Я знаю это интервью, но я не чувствую никакого дискомфорта. Я ничего не чувствую, что как будто я что-то плохое сказал или что-то неправильное сказал. Я, собственно, слишком много внимания не вкладывал в это. Я когда разговаривал с ЦСКА, подумал, ну хорошо, если я это сказал, они, может быть, меня не захотят. Такого не было. Наша футбольная федерация пыталась понять, как лучшим образом решить эту ситуацию, как выйти из неe. И они в тот момент решали, что, возможно, матч состоится в России. Они говорили об игре в России, и это подверглось критике в нашей стране. Тогда они попросились ко мне, потому что, может быть, я был самый важный. Я и Джеко, возможно. Нас попросили, может быть, вы не поедете туда? А я скажу, конечно, мы туда не поедем, потому что ситуация сложная.

То есть это, собственно, то, о чeм мы говорили. Речь не идeт о том, что я что-то плохое о России сказал. Зачем мне вообще плохое о России и россиянах говорить? У меня никогда не было никаких проблем ни с кем из России. Тот специфический момент – это просто был разговор о том, что сказал журналист, что мы не можем уехать в Россию. Я сказал, команда не готова туда лететь, просто потому, что мы не знаем, какая там ситуация.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига ЦСКА Россия Босния и Герцеговина Пьянич Миралем
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Комментарии (6)
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FFR
1744981115
Блин, сколько можно мусолить эту тему??? Говорил, не говорил....
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...уефан
1744981730
...ну, и сказал бы - "Пьян был, не помню", прокатило бы и улыбнуло...
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R_a_i_n
1744982409
Проститутка
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Тинез Розоп
1744983281
Фуфел...(пегий)
Ответить
ZAITZEFF2011
1744983613
Переобулся за деньги
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JIEGEHDA
1744988125
Нашёл заднюю передачу . Конь бежит назад
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