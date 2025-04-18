РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом игрокам Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву.
Решение вынесено в соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча «Амкал» – «Коломна» в 1/256 финала FONBET Кубка России.
Фактический счет матча, который состоялся 1 августа 2024 года, остался в силе. В той игре «Амкал» победил со счетом 8:1.
- Футболистов «Коломны» подозревали в «сдаче» игры ради заработков на ставках.
- 22-летний защитник Симбаев был отчислен из команды после матча.
- 21-летний вратарь Мерзлюк покинул «Коломну» зимой. После той игры он был в заявке команды еще в 6 встречах, но на поле вышел только 1 раз. Мерзлюк перестал попадать в заявку на матчи со второй половины сентября прошлого года.
Источник: официальный сайт РФС