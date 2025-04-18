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  • РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков

РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков

Сегодня, 21:16
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом игрокам Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву.

Решение вынесено в соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча «Амкал»«Коломна» в 1/256 финала FONBET Кубка России.

Фактический счет матча, который состоялся 1 августа 2024 года, остался в силе. В той игре «Амкал» победил со счетом 8:1.

  • Футболистов «Коломны» подозревали в «сдаче» игры ради заработков на ставках.
  • 22-летний защитник Симбаев был отчислен из команды после матча.
  • 21-летний вратарь Мерзлюк покинул «Коломну» зимой. После той игры он был в заявке команды еще в 6 встречах, но на поле вышел только 1 раз. Мерзлюк перестал попадать в заявку на матчи со второй половины сентября прошлого года.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок Коломна Амкал Мерзлюк Никита Симбаев Кадыргали
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Комментарии (1)
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Вжыхъ
1745000789
Какой счёт в матче? Указанные игроки из какого клуба? Очень подробная новость, конечно...
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