РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом игрокам Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву.

Решение вынесено в соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча «Амкал» – «Коломна» в 1/256 финала FONBET Кубка России.

Фактический счет матча, который состоялся 1 августа 2024 года, остался в силе. В той игре «Амкал» победил со счетом 8:1.