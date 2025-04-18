Стало известно, как РПЛ урегулировала ситуацию в «Химках»

Президент РПЛ Александр Алаев взялся за решение ситуации в «Химках». Он уговорил игроков снять бойкот.

«Химки» выставят основной состав на матч с «Зенитом». Игрокам пообещали выплатить зарплаты за счeт спонсорских средств и доходов от трансляций.

После визита президента РПЛ Александра Алаева футболисты подмосковных «Химок» прекратили бойкот и возобновили тренировки перед игрой с «Зенитом». Клуб убедил игроков, пообещав погасить долги по зарплатам, которые не выплачиваются с декабря.

Поскольку счета клуба остаются заблокированными из-за долга в 360 миллионов рублей, выплаты будут произведены напрямую из спонсорских средств и доходов от трансляций», – написал источник.