Стало известно, как РПЛ урегулировала ситуацию в «Химках»

Президент РПЛ Александр Алаев взялся за решение ситуации в «Химках». Он уговорил игроков снять бойкот.
«Химки» выставят основной состав на матч с «Зенитом». Игрокам пообещали выплатить зарплаты за счeт спонсорских средств и доходов от трансляций.
После визита президента РПЛ Александра Алаева футболисты подмосковных «Химок» прекратили бойкот и возобновили тренировки перед игрой с «Зенитом». Клуб убедил игроков, пообещав погасить долги по зарплатам, которые не выплачиваются с декабря.
Поскольку счета клуба остаются заблокированными из-за долга в 360 миллионов рублей, выплаты будут произведены напрямую из спонсорских средств и доходов от трансляций», – написал источник.
- Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планировали не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.
- Магомед Адиев на этой неделе был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
- Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»