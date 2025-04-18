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Невероятный камбэк «МЮ», дата ухода Анчелотти из «Реала», «Зенит» выбирает между двумя защитниками и другие новости

Сегодня, 01:30

Неймар получил травму и в слезах покинул поле

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Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
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Невероятный камбэк «МЮ», дата ухода Анчелотти из «Реала», «Зенит» выбирает между двумя защитниками и другие новости
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