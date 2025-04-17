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  • Генич рассказал об условии, при котором «Локомотив» мог уволить Галактионова

Генич рассказал об условии, при котором «Локомотив» мог уволить Галактионова

Сегодня, 14:39
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Комментатор Константин Генич рассказал, что «Локомотив» мог уволить главного тренера Михаила Галактионова в случае неудачи в кубковой игре с «Ахматом».

«Я из нескольких источников, честно вам скажу, слышал, когда был на стадионе, что если бы «Локомотив» не обыграл «Ахмат» и сошeл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с «Нижним» готовил бы команду другой тренер», – сказал Генич.

  • «Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1.
  • На втором этапе полуфинала Пути регионов москвичи встретятся с «Ростовом».

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ахмат Локомотив Галактионов Михаил Генич Константин
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Комментарии (1)
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Arvlad
1744894866
А почему комментатор, г-н Генич, то, что он "слышал из нескольких источников", решил обнародовать, и как это касается его функции, как комментатора?...
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