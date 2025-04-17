Генич рассказал об условии, при котором «Локомотив» мог уволить Галактионова

Комментатор Константин Генич рассказал, что «Локомотив» мог уволить главного тренера Михаила Галактионова в случае неудачи в кубковой игре с «Ахматом».

«Я из нескольких источников, честно вам скажу, слышал, когда был на стадионе, что если бы «Локомотив» не обыграл «Ахмат» и сошeл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с «Нижним» готовил бы команду другой тренер», – сказал Генич.