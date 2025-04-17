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  • Игроку «Реала» грозит до 4 матчей дисквалификации в Лиге чемпионов

Игроку «Реала» грозит до 4 матчей дисквалификации в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:27

Защитник «Реала» Дани Карвахаль может быть дисквалифицирован за стычку с вингером «Арсенала» Букайо Сака в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). Она произошла в перерыве встречи.

Во время ссоры у входа в подтрибунное помещение Карвахаль схватил Сака за шею сзади и что-то эмоционально ему высказал.

Если арбитр Франсуа Летексье внес эпизод в протокол матча, то УЕФА может дисквалифицировать испанца на срок до 4 матчей.

Один защитник «Реала» может получить за выход в техническую зону команды, а еще три – за нападение на игрока или другого участника матча.

Сообщается, что Карвахаль был недоволен попыткой Сака исполнить пенальти паненкой в первом тайме.

  • Защитник «Реала» восстанавливается после травмы колена и не принимал участие в игре.
  • Англичанин не забил пенальти по ходу встречи – вратарь «Реала» Тибо Куртуа парировал его удар. Позднее Сака открыл счет в матче на 65-й минуте.

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Источник: As
Лига чемпионов Арсенал Реал Карвахаль Дани Сака Букайо
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