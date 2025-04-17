Игроку «Реала» грозит до 4 матчей дисквалификации в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Дани Карвахаль может быть дисквалифицирован за стычку с вингером «Арсенала» Букайо Сака в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). Она произошла в перерыве встречи.

Во время ссоры у входа в подтрибунное помещение Карвахаль схватил Сака за шею сзади и что-то эмоционально ему высказал.

Если арбитр Франсуа Летексье внес эпизод в протокол матча, то УЕФА может дисквалифицировать испанца на срок до 4 матчей.

Один защитник «Реала» может получить за выход в техническую зону команды, а еще три – за нападение на игрока или другого участника матча.

Сообщается, что Карвахаль был недоволен попыткой Сака исполнить пенальти паненкой в первом тайме.