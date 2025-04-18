⚡ Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» выгрыз победу над «Лионом» (5:4), уступая в 2 мяча до 114-й минуты

«Манчестер Юнайтед» стал третьим полуфиналистом Лиги Европы-2024/25.

Команда Рубена Аморима на своем поле выиграла у «Лиона» со счетом 5:4 после гостевой ничьей 2:2.

«МЮ» играл в большинстве с 89'-й минуты. Англичане вели 2:0, затем уступали 2:4, но сумели трижды забить в период со 114-й по 121-ю минуту.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Лион (Франция) – 5:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Угарте, 10; 2:0 – Далот, 45+1; 2:1 – Толиссо, 71; 2:2 – Тальяфико, 78; 2:3 – Шерки, 105; 2:4 – Ляказетт (с пенальти), 108; 3:4 – Фернандеш (с пенальти), 114; 4:4 – Мэйну, 120; 5:4 – Магуайр, 120+1.

Удаление: нет – Толиссо, 89.

Первый матч – 2:2.

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