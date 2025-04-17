Стало известно, кто может покинуть «Спартак» по окончании сезона

Глава селекционного департамента «Спартака» португалец Жоаким Пинту может покинуть клуб в конце сезона по семейным обстоятельствам.
Он работает у красно-белых с января 2024 года. Сначал он ассистировал на своем посту предыдущему спортивному директору «Спартака» Томашу Амаралу, а затем Франсису Кахигао, пришедшему на смену португальцу.
- Ранее сообщалось о приходе в московский клуб на административную должность бывшего защитника сборной Чили Марко Бискуповича. Он работал менеджером национальной команды.
- Кахигао знаком с Бискуповичем по работе в Федерации футбола Чили.
Источник: Metaratings.ru