Стало известно, кто может покинуть «Спартак» по окончании сезона

Глава селекционного департамента «Спартака» португалец Жоаким Пинту может покинуть клуб в конце сезона по семейным обстоятельствам.

Он работает у красно-белых с января 2024 года. Сначал он ассистировал на своем посту предыдущему спортивному директору «Спартака» Томашу Амаралу, а затем Франсису Кахигао, пришедшему на смену португальцу.