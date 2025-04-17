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  • Стало известно, кто может покинуть «Спартак» по окончании сезона

Стало известно, кто может покинуть «Спартак» по окончании сезона

Сегодня, 12:47
4

Глава селекционного департамента «Спартака» португалец Жоаким Пинту может покинуть клуб в конце сезона по семейным обстоятельствам.

Он работает у красно-белых с января 2024 года. Сначал он ассистировал на своем посту предыдущему спортивному директору «Спартака» Томашу Амаралу, а затем Франсису Кахигао, пришедшему на смену португальцу.

  • Ранее сообщалось о приходе в московский клуб на административную должность бывшего защитника сборной Чили Марко Бискуповича. Он работал менеджером национальной команды.
  • Кахигао знаком с Бискуповичем по работе в Федерации футбола Чили.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (4)
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andr45
1744883494
А как обстоит дело с уборщицами и другим обслуживающим персоналом?
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DOCTOR PENALTY
1744884859
Этот список необходимо значительно расширить и включить в него пол-лавки. """
Ответить
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