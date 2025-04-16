Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке»

Менеджер сборной Чили Марко Бискупович оставит должность в национальной команде и перейдет на работу в «Спартак».

35-летний специалист принял предложение спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао. Последний в прошлом работал техническим директором Федерации футбола Чили.