Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке»

Менеджер сборной Чили Марко Бискупович оставит должность в национальной команде и перейдет на работу в «Спартак».
35-летний специалист принял предложение спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао. Последний в прошлом работал техническим директором Федерации футбола Чили.
- Бискупович завершил игровую карьеру в 2021 году. Почти все время он выступал в чилийских клубах, кроме 2016–2017 годов, которые провел в шведском «Кальмаре».
- В 2011 году он выиграл Кубок Чили в составе «Универсидад Католика», а в 2012-м провел 2 матча за сборную страны.
- После завершения карьеры Бискупович работал скаутом в «Мидтьюлланне», руководителем отдела идентификации, скаутинга и анализа в Федерации футбола Чили, где позднее стал техническим секретарем, а затем менеджером национальной команды.
Источник: La Tercera