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Неймар получил травму и в слезах покинул поле

Сегодня, 09:45
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Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму левого бедра в матче 4-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» (2:0). Он был заменен на 34-й минуте встречи.

Неймар начал игру с повязками на обеих ногах. После второго гола «Сантоса» форвард сделал жест в сторону скамейки запасных, попросив о замене.

Неймара увезли с поля на электрокаре, на его лице были слезы. Форварда утешали игроки своей и чужой команд, включая экс-футболиста «Зенита» Халка.

Оказавшись на скамейке запасных, Неймар сразу же приложил пакет со льдом к травмированному бедру.

Для футболиста это был 100-й матч в составе «Сантоса» на домашнем стадионе, и он играл в специальной футболке с 100-м номером.

  • В прошлое воскресенье 33-летний Неймар вернулся на поле в матче с «Флуминенсе» после травмы, из-за которой пропустил 6 недель. Из-за нее он не смог сыграть за сборную Бразилии в отборочных матчах ЧМ-2026 в марте.
  • Осенью 2023-го Неймар получил порвал переднюю крестообразную связку и мениск левого колена и пропустил более года.
  • Он вернулся в «Сантос» 31 января 2025-го. В этом клубе Неймар начинал профессиональную карьеру.

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Источник: ESPN
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Сантос Неймар
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Комментарии (5)
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oplechton
1744872458
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Garrincha58
1744873377
большой талант, но весь хрустальный
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рылы
1744874914
эй-эй, давай только ненадолго, чтобы летом приехал с сантосом на летний кубок в питере. а то получится, как тогда в лужниках, когда все за несколько месяцев купили билеты на бразилию (читай - на неймара) - а он выбыл на полгода. сходил, блин, на марсело посмотрел.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744875195
Желаю здоровья, чтобы к Мундиалю восстановился
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Шер1980
1744875556
Травматичний Неймар,обменял свой талант на денги..денег есть зачем работат
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