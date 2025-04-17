Неймар получил травму и в слезах покинул поле

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму левого бедра в матче 4-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» (2:0). Он был заменен на 34-й минуте встречи.

Неймар начал игру с повязками на обеих ногах. После второго гола «Сантоса» форвард сделал жест в сторону скамейки запасных, попросив о замене.

Неймара увезли с поля на электрокаре, на его лице были слезы. Форварда утешали игроки своей и чужой команд, включая экс-футболиста «Зенита» Халка.

Оказавшись на скамейке запасных, Неймар сразу же приложил пакет со льдом к травмированному бедру.

Для футболиста это был 100-й матч в составе «Сантоса» на домашнем стадионе, и он играл в специальной футболке с 100-м номером.