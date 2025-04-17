Неймар получил травму и в слезах покинул поле

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму левого бедра в матче 4-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» (2:0). Он был заменен на 34-й минуте встречи.
Неймар начал игру с повязками на обеих ногах. После второго гола «Сантоса» форвард сделал жест в сторону скамейки запасных, попросив о замене.
Неймара увезли с поля на электрокаре, на его лице были слезы. Форварда утешали игроки своей и чужой команд, включая экс-футболиста «Зенита» Халка.
Оказавшись на скамейке запасных, Неймар сразу же приложил пакет со льдом к травмированному бедру.
Для футболиста это был 100-й матч в составе «Сантоса» на домашнем стадионе, и он играл в специальной футболке с 100-м номером.
- В прошлое воскресенье 33-летний Неймар вернулся на поле в матче с «Флуминенсе» после травмы, из-за которой пропустил 6 недель. Из-за нее он не смог сыграть за сборную Бразилии в отборочных матчах ЧМ-2026 в марте.
- Осенью 2023-го Неймар получил порвал переднюю крестообразную связку и мениск левого колена и пропустил более года.
- Он вернулся в «Сантос» 31 января 2025-го. В этом клубе Неймар начинал профессиональную карьеру.
Источник: ESPN