Лига Европы. «Буде-Глимт» выбил «Лацио», выиграв в серии пенальти; Хайкин отразил два 11-метровых

Российский вратарь Никита Хайкин помог «Буде-Глимту» пройти «Лацио» в Лиге Европы.

Норвежцы не сумели удержать преимущество в два мяча, добытое на своем поле, поэтому победителя противостояния пришлось определять в серии пенальти.

Хайкин отразил два 11-метровых.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (1:0), по пенальти – 2:3

Голы: 1:0 – Кастелланос, 21; 2:0 – Нослин, 90+3; 3:0 – Диа, 100; 3:1 – Хельмерсен, 109.

Удаление: нет – Хельмерсен, 120.

Первый матч – 0:2.

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