Лига Европы. «Буде-Глимт» выбил «Лацио», выиграв в серии пенальти; Хайкин отразил два 11-метровых

Российский вратарь Никита Хайкин помог «Буде-Глимту» пройти «Лацио» в Лиге Европы.
Норвежцы не сумели удержать преимущество в два мяча, добытое на своем поле, поэтому победителя противостояния пришлось определять в серии пенальти.
Хайкин отразил два 11-метровых.
Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч
Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (1:0), по пенальти – 2:3
Голы: 1:0 – Кастелланос, 21; 2:0 – Нослин, 90+3; 3:0 – Диа, 100; 3:1 – Хельмерсен, 109.
Удаление: нет – Хельмерсен, 120.
Первый матч – 0:2.
Источник: «Бомбардир»