У «Зенита» есть два российских игрока-кандидата на правый фланг защиты

«Зенит» планирует летом усилить позицию правого защитника.

«Приоритетный вариант для «Зенита» на лето по усилению правого фланга в защите – это Александр Сильянов из «Локомотива». В Сергее Волкове петербуржцы разочаровались еще до его травмы крестов. Клубы активно обсуждают возможный переход Сильянова.

Если не выгорит, то вторая цель «Зенита» – это Илья Вахания из «Ростова». Максиму Погорелову будет трудно признать свой провал (бесплатно отпустил Илью в «Ростов»). Но питерские готовы пойти на это, если не выйдет провернуть трансфер Сильянова.

При этом «Локомотив» планирует заменить уходящего Сильянова как раз Ваханией. И не важно, куда он уйдет, ведь Александр также фигурирует в списках «Спартака». Такая вот карусель интересов нарисовалась в нашей РПЛ», – написал источник.