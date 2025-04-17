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  • У «Зенита» есть два российских игрока-кандидата на правый фланг защиты

У «Зенита» есть два российских игрока-кандидата на правый фланг защиты

Сегодня, 19:15
6

«Зенит» планирует летом усилить позицию правого защитника.

«Приоритетный вариант для «Зенита» на лето по усилению правого фланга в защите – это Александр Сильянов из «Локомотива». В Сергее Волкове петербуржцы разочаровались еще до его травмы крестов. Клубы активно обсуждают возможный переход Сильянова.

Если не выгорит, то вторая цель «Зенита» – это Илья Вахания из «Ростова». Максиму Погорелову будет трудно признать свой провал (бесплатно отпустил Илью в «Ростов»). Но питерские готовы пойти на это, если не выйдет провернуть трансфер Сильянова.

При этом «Локомотив» планирует заменить уходящего Сильянова как раз Ваханией. И не важно, куда он уйдет, ведь Александр также фигурирует в списках «Спартака». Такая вот карусель интересов нарисовалась в нашей РПЛ», – написал источник.

  • 24-летний Сильянов стоит 6 миллионов евро.
  • У игрока 9 матчей за сборную России, 1 гол.
  • Вахания – воспитанник петербургского футбола.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Зенит Вахания Илья Сильянов Александр
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1744906891
Источник: ональная трещина. На этом всё.
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Skull_Boy
1744908265
Караваева и Волкова уже убили и эти следующие
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ySS
1744909085
Выдумки интернет-работника, но почему бы и не купить милеровцам, обоих, сразу!)
Ответить
FWSPM
1744910773
а почему никто не интересуется Денисовым?
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russkiisergei
1744911906
привезут Российского игрока из Бразилии! ничего нового!!!
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Fju-2
1744912496
Тяжело будет этим российским кандидатам конкурировать с Мантуаном, которому через 2 года паспорт получать.
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