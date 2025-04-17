Раскрыта неожиданная причина бойкота игроков «Химок»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что игроки «Химок» устроили бойкот из-за увольнения главного тренера Франка Артиги.
«То, что Артига ушел из «Химок», – большая ошибка руководства команды. Вы же видите, что сейчас происходит с клубом.
Бойкот футболистов не только потому, что не платят зарплату, игроки команды не согласны с увольнением Артиги. Такие вещи говорят о профессиональных качествах тренера», – сказал Селюк.
- Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.
- Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
- Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.
Источник: «РБ Спорт»