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Раскрыта неожиданная причина бойкота игроков «Химок»

Сегодня, 21:30
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что игроки «Химок» устроили бойкот из-за увольнения главного тренера Франка Артиги.

«То, что Артига ушел из «Химок», – большая ошибка руководства команды. Вы же видите, что сейчас происходит с клубом.

Бойкот футболистов не только потому, что не платят зарплату, игроки команды не согласны с увольнением Артиги. Такие вещи говорят о профессиональных качествах тренера», – сказал Селюк.

  • Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.
  • Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
  • Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Химки Артига Франк
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Комментарии (10)
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FFR
1744914804
Ерунда, у Артиги нет результата, слабый тренер.
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Тинез Розоп
1744914920
Пора немытым тоже за дело браться…
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кайрос
1744914959
не только потому, что не платят зарплату,====Кароч там куча проблем.Химкам хана ?
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Рыло свина
1744915071
Зарплата игрокам не нужна! Селюк своих рабов за хлеб заставляет играть, думает и другим деньги не нужны.
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Mirak92
1744917795
Ага нам заливайте
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