Раскрыта неожиданная причина бойкота игроков «Химок»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что игроки «Химок» устроили бойкот из-за увольнения главного тренера Франка Артиги.

«То, что Артига ушел из «Химок», – большая ошибка руководства команды. Вы же видите, что сейчас происходит с клубом.

Бойкот футболистов не только потому, что не платят зарплату, игроки команды не согласны с увольнением Артиги. Такие вещи говорят о профессиональных качествах тренера», – сказал Селюк.