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Названа дата ухода Анчелотти из «Реала»

Сегодня, 14:43

Ожидается, что Карло Анчелотти оставит пост главного тренера «Реала» после финала Кубка Испании 26 апреля.

В оставшихся матчах Ла Лиги итальянец уже не будет руководить командой.

  • В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной» в Севилье.
  • До этого матча мадридцы проведут 2 встречи в Ла Лиге – 20 апреля дома с «Атлетиком» и 23 апреля в гостях с «Хетафе».
  • «Реал» на этой неделе выбыл из Лиги чемпионов, проиграв в обоих поединках на стадии 1/4 финала «Арсеналу».
  • После финала Кубка Испании мадридцы проведут еще 5 матчей в чемпионате Испании, включая гостевую встречу с «Барселоной» 11 мая.
  • В июне команда выступит на клубном чемпионате мира.
  • 65-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он был главным тренером «Мадрида» в 2013–2015 годах.
  • Под его руководством команда выиграла 15 трофеев, в том числе одержала 3 победы в Лиге чемпионов.

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Источник: Sky Sports
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Анчелотти Карло
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