Названа дата ухода Анчелотти из «Реала»

Ожидается, что Карло Анчелотти оставит пост главного тренера «Реала» после финала Кубка Испании 26 апреля.
В оставшихся матчах Ла Лиги итальянец уже не будет руководить командой.
- В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной» в Севилье.
- До этого матча мадридцы проведут 2 встречи в Ла Лиге – 20 апреля дома с «Атлетиком» и 23 апреля в гостях с «Хетафе».
- «Реал» на этой неделе выбыл из Лиги чемпионов, проиграв в обоих поединках на стадии 1/4 финала «Арсеналу».
- После финала Кубка Испании мадридцы проведут еще 5 матчей в чемпионате Испании, включая гостевую встречу с «Барселоной» 11 мая.
- В июне команда выступит на клубном чемпионате мира.
- 65-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он был главным тренером «Мадрида» в 2013–2015 годах.
- Под его руководством команда выиграла 15 трофеев, в том числе одержала 3 победы в Лиге чемпионов.
Источник: Sky Sports