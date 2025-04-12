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  • Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»

Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»

12 апреля 2025, 09:58
4

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о потере нападающего Манфреда Угальде.

Он травмировался в пятницу в проигранном матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

– Сильно ли скажется отсутствие Манфреда на борьбе «Спартака» за чемпионство?

– Не имеет значения, кто играет здесь и сейчас. Мы все представляем «Спартак» и должны выкладываться на максимум и даже больше в этой футболке.

  • Костариканца заменили на 33-й минуте на Ливая Гарсию.
  • Угальде – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 16 мячами.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Бабич Срджан Угальде Манфред
Комментарии (4)
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SLADE2019
1744441586
Чтож не выкладываетесь?
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alefreddy
1744456541
больше нет амбиций лишь бы в тройке закрепиться
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val69
1744456728
Вчера, в первом тайме вы показали, как умеете выкладываться по максимуму...
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erybov1965
1744460771
Больше поражают такие высказывания,после таких игр.Лучше бы молчал и играл.Кому нужны эти комментарии.
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