Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о потере нападающего Манфреда Угальде.

Он травмировался в пятницу в проигранном матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

– Сильно ли скажется отсутствие Манфреда на борьбе «Спартака» за чемпионство?

– Не имеет значения, кто играет здесь и сейчас. Мы все представляем «Спартак» и должны выкладываться на максимум и даже больше в этой футболке.