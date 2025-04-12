Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о потере нападающего Манфреда Угальде.
Он травмировался в пятницу в проигранном матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).
– Сильно ли скажется отсутствие Манфреда на борьбе «Спартака» за чемпионство?
– Не имеет значения, кто играет здесь и сейчас. Мы все представляем «Спартак» и должны выкладываться на максимум и даже больше в этой футболке.
- Костариканца заменили на 33-й минуте на Ливая Гарсию.
- Угальде – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 16 мячами.
Источник: Legalbet