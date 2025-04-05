Топ-3 главных людей мира по версии Ловчева

Экс-спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал рекорд Александра Овечкина. Попутно спортсмен составил топ-3 главных людей планеты.

Российский хоккеист догнал Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ – 894.

Овечкин в НХЛ с 2005 года.

По окончании контракта с «Вашингтоном» Александр планирует вернуться в Россию.

«Овечкин из тех, кто всегда ведет себя достойнейшим образом. И просто великолепно представляет нашу страну в мировом масштабе. Я бы сказал, что вообще один из главных представителей страны. За исключением нашего лидера.

На сегодняшний день в мире есть две главные фигуры – Трамп и Путин, они опережают Овечкина. Третий после них – Овечкин», – сказал Ловчев.