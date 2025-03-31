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Мбаппе рассказал о жизни вне футбола

31 марта 2025, 15:47

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о внефутбольной жизни.

«Я обычный человек, который живет своей жизнью, который видит, что происходит, которому что-то нравится, который о чем-то сожалеет, которого что-то злит...

И, в конце концов, я высказываю свое мнение, руководствуясь своими ценностями, которые я считаю полезными для себя и для всего мира», – сказал 26-летний француз.

  • «Реал» – первая зарубежная команда в карьере Мбаппе.
  • Форвард забил 32 гола в 44 матчах дебютного сезона.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан
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