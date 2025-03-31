Мбаппе рассказал о жизни вне футбола

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о внефутбольной жизни.
«Я обычный человек, который живет своей жизнью, который видит, что происходит, которому что-то нравится, который о чем-то сожалеет, которого что-то злит...
И, в конце концов, я высказываю свое мнение, руководствуясь своими ценностями, которые я считаю полезными для себя и для всего мира», – сказал 26-летний француз.
- «Реал» – первая зарубежная команда в карьере Мбаппе.
- Форвард забил 32 гола в 44 матчах дебютного сезона.
Источник: Marca