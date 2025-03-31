Реакция адвоката Сафонова на новый иск от экс-жены Матвея

Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, подтвердил, что на игрока подан новый судебный иск.

«Действительно, опять Анастасия подала заявление о взыскании судебных расходов за дело по алиментам. При этом нам пришло только само заявление, без каких‑либо подтверждений», – сказал Крючков.