Реакция адвоката Сафонова на новый иск от экс-жены Матвея

Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, подтвердил, что на игрока подан новый судебный иск.
«Действительно, опять Анастасия подала заявление о взыскании судебных расходов за дело по алиментам. При этом нам пришло только само заявление, без каких‑либо подтверждений», – сказал Крючков.
- Из-за долга по алиментам Сафонов не может приехать в Россию – его не выпустят обратно.
- В сборной России рассчитывают, что Матвей решит свои проблемы к июню и прибудет на сбор.
- Сейчас игрок женат на Марине Кондратюк.
Источник: «Матч ТВ»