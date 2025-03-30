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Рахимов прокомментировал 0:4 «Рубина» от «Зенита»

30 марта 2025, 22:56
17

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил матч 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

– Есть ли какие изменения в игре вашей команды во втором тайме, что повлияло на такое развитие событий еще до удаления?

– Глупость. Глупость, которая случилась. Мы были в атаке, могли проводить атаку «2 в 1», но умудрились потерять эту скорость, допустить простейшие ошибки, дать «Зениту» возможность выйти в контратаку, чего не было вообще в первом тайме. Мы хорошо контролировали эти моменты. Но допустили глупую ошибку, пропустили. Тут же у нас прилетела вторая желтая карточка. И здесь эпизод достаточно глупый. Вот так два эпизода могут сломать всe, что выстраивалось в первом тайме. Вот эти моменты всe определили.

– Вторая желтая Грицаенко – глупость?

– В тот момент, когда ты владеешь мячом, отдаешь неточную передачу, у тебя есть желтая карточка и ты всe равно не контролируешь (эмоции) – да.

Отсутствие на поле одного игрока с такой командой, как «Зенит»… Они взяли мяч под контроль, а нам было уже сложно показывать контригру, и в такой ситуации замены нас не усилили.

– После четвертого мяча вы сильно были недовольны действиями своей команды.

– Почему нужно, пропуская третий гол, не доигрывать следующий эпизод? Нужно играть до конца. Да, так случилось, но мы сами в этом виноваты. Я ожидал другой реакции, но, к сожалению, всe может случиться. Даже если такая ситуация случилась, она не может вас сломать, вы должны продолжать играть дисциплинированно и искать свои шансы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Рахимов Рашид
Комментарии (17)
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Борис34684
1743378297
Очень не стабильный Рубин.
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Каратель помойников
1743380925
Рахимов прокомментировал 0:4 «Рубина» от «Зенита» " в перерыве позвонил ведмедь,предложил хорошую сумму,ну а дальше всё случилось как случилось"
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алдан2014
1743382908
Не у кого нет впечатления,что игроки сдали матч? Судя по комментарию Рашида. Помню как они до конца бодались со Спартаком
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jabba-the-hat
1743397271
Очень интересно с каким счётом, игрой и судейскими решениями должен выиграть Зенит, чтобы гнилые языки не увидели в том какого-нибудь криминала? По-моему, такого варианта не существует вообще, схема "отскочили - засудили - договорняк" работает при любой погоде)))))
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Андрей-Чистый-yandex
1743402278
Обрез, 2 желтые, сценарий работает, не подкопаешься.
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