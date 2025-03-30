Рахимов прокомментировал 0:4 «Рубина» от «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил матч 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

– Есть ли какие изменения в игре вашей команды во втором тайме, что повлияло на такое развитие событий еще до удаления?

– Глупость. Глупость, которая случилась. Мы были в атаке, могли проводить атаку «2 в 1», но умудрились потерять эту скорость, допустить простейшие ошибки, дать «Зениту» возможность выйти в контратаку, чего не было вообще в первом тайме. Мы хорошо контролировали эти моменты. Но допустили глупую ошибку, пропустили. Тут же у нас прилетела вторая желтая карточка. И здесь эпизод достаточно глупый. Вот так два эпизода могут сломать всe, что выстраивалось в первом тайме. Вот эти моменты всe определили.

– Вторая желтая Грицаенко – глупость?

– В тот момент, когда ты владеешь мячом, отдаешь неточную передачу, у тебя есть желтая карточка и ты всe равно не контролируешь (эмоции) – да.

Отсутствие на поле одного игрока с такой командой, как «Зенит»… Они взяли мяч под контроль, а нам было уже сложно показывать контригру, и в такой ситуации замены нас не усилили.

– После четвертого мяча вы сильно были недовольны действиями своей команды.

– Почему нужно, пропуская третий гол, не доигрывать следующий эпизод? Нужно играть до конца. Да, так случилось, но мы сами в этом виноваты. Я ожидал другой реакции, но, к сожалению, всe может случиться. Даже если такая ситуация случилась, она не может вас сломать, вы должны продолжать играть дисциплинированно и искать свои шансы.