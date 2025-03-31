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  • Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

31 марта 2025, 00:15
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену Александра Соболева в перерыве матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

– Замена Соболева в перерыве может означать, что он не использовал свой шанс?

– Нет, абсолютно. Наоборот, моменты у него были. Но когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло. У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть. Конечно, ему нужно набирать уверенность.

Что касается брака в подыгрыше, то его было многовато, но по желанию и моментам он сыграл неплохо. У нас существует альтернатива, кому выйти и добавить, чтобы немного поменять структуру игры, что и мы сделали в перерыве.

  • В 15 матчах РПЛ за «Зенит» у Соболева 0+0.
  • Следующий соперник – «Локомотив».
  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (10)
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kvm
1743369491
место дельфина в бассейне, а не на поле...
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Борис34684
1743377415
Не шмогла так не шмогла.
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алдан2014
1743381981
Долго будут эту тряпочку обсасывать? Парень просрал свое футбольное будущее. Конкуренцию с бразильцами не выдержал. Характера нет,понты одни
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Каратель помойников
1743387494
Алехандро Дельфиньо устал, ребенок в школу не собран,жена мозги полощет,в контре забанили,в доту не дают играть.куда катится мир)))
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Спартачище
1743390913
Сборище одних гондоу Народное посмешище
Ответить
subbotaspartak
1743401747
У Соболя появился конкурент --- альтернатива...
Ответить
andr45
1743414772
Это были предпоследние смотрины перед арендой)
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