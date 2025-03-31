Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену Александра Соболева в перерыве матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

– Замена Соболева в перерыве может означать, что он не использовал свой шанс?

– Нет, абсолютно. Наоборот, моменты у него были. Но когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло. У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть. Конечно, ему нужно набирать уверенность.

Что касается брака в подыгрыше, то его было многовато, но по желанию и моментам он сыграл неплохо. У нас существует альтернатива, кому выйти и добавить, чтобы немного поменять структуру игры, что и мы сделали в перерыве.