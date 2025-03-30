Гарсия заявил, что борьба «Спартака» за титул после ничьей с «Ахматом» не закончена

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопросы после матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
– Счастлив выйти в стартовом составе, тем не менее не удалось победить. А это единственное что важно, мы боремся за титул. Думаю, что мы восстановим силы и продолжим. Смешанные чувства.
– Вы не реализовали момент.
– Решение было принято, к сожалению, мяч не зашел в ворота. Я учту свои ошибки. Обязательно сделаю выводы и надеюсь, в следующий раз удастся забить.
– Чего не хватает «Спартаку» для стабильности?
– Сегодня нам просто не удалось победить, моменты были и у меня в том числе. Было немало трудностей. Сейчас нам надо объединиться.
Источник: «Матч ТВ»