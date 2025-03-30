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Черчесов оценил скандальные слова Глушенкова

30 марта 2025, 14:42

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение зениитовца Максима Глушенкова.

  • Ранее сообщалось, что футболист повздорил с главным тренером команды Сергеем Семаком.
  • Игрок заявил, что не получает удовольствия от выступления за «Зенит».
  • Также была информация, что Глушенков досрочно покинул тренировку «Зенита».

– Героем игры России с Замбией стал Максим Глушенков, сделавший хет-трик. Вокруг него сейчас много шума. Что скажете о хавбеке «Зенита»?

– С ним не знаком лично, поэтому могу судить только со стороны. Если брать два матча сборной России, то против Гренады Максим выглядел ниже своего уровня, а вот с Замбией проявил себя ярко. По логике этот хет-трик должен был поднять ему настроение перед возвращением в «Зенит».

– В этом календарном году у Глушенкова пока нет результативных действий в клубе, а его недавнее интервью вызвало бурную полемику. Верите в то, что между ним и Сергеем Семаком существуют разногласия?

– Читал, что и Семак, и председатель правления клуба Александр Медведев, и сам Глушенков опровергли подобные слухи. У меня нет оснований не верить им. Другое дело, что игрок, который находится в зрелом футбольном возрасте, должен, в моем понимании, внимательно следить за своими словами в публичном пространстве, особенно в такой ответственный для команды момент в сезоне. Применительно к «Зениту» это касается как Глушенкова, так и Мостового.

Понятно, что у ребят бурлят эмоции, а в сборной можно получать удовольствие от игры против Гренады и Замбии – тем более против них не нужно стремительно отрабатывать в оборону, оппонент не слишком напрягает, – а вот клуб ведет непростую борьбу за чемпионство, где удовольствие явно не на первом месте. Семаку сейчас вдвойне важно, чтобы в коллективе было единство, а в СМИ попадало как можно меньше негатива изнутри. А уж тем более от российских футболистов, от которых в «Зените» ждут многого.

– Как вы считаете, давит ли на «Зенит» тот факт, что в год столетия его чемпионство многим кажется автоматическим?

– Это кому так кажется? Мне вот, например, не кажется. Другие команды должны взять и заранее подарить «Зениту» титул, что ли? Тот же «Спартак», например? Да с какой стати! Золото надо добывать самим – через пот, нагрузки и преодоление сложностей. 100-летие – это внутреннее дело «Зенита», а конкурентов оно только раззадоривает.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Черчесов Станислав
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