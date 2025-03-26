«Чо-то холодно»: Глушенков досрочно ушел с тренировки «Зенита»

Инсайдер Иван Карпов рассказал о недавнем саботаже нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
По его информации, футболист досрочно ушел с тренировки, сказав: «Чо-то холодно».
«Максим в целом последнее время тренируется спустя рукава. И это напрямую связано с его недовольством Семаком + его методами работы.
При этом в последних шести турах РПЛ Глушенков начинал матчи в стартовом составе, что вызывает вопросы у его партнеров по команде», – сообщил источник.
- Сообщалось, что Глушенков перебил Сергея Семака, когда тот произносил речь после поражения от «Спартака» (1:2).
- «Учись тренировать», – якобы сказал Максим главному тренеру в раздевалке.
- Форвард отличился за «Зенит» 10 раз в этом сезоне.
- 9 из 10 голов он забил еще летом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова