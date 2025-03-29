Бакаев пообещал прорыв от «Химок» в следующем сезоне

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев уже смотрит в следующий сезон.
– В клубе тяжелая ситуация. Победили «Пари НН» (2:0) вопреки всему?
– Это показывает, что все ребята с характером, у каждого есть самолюбие. Верим руководству, что все нормализуется. Наше дело – выигрывать матчи.
– Может ли команда побороться за место в пятерке?
– Нам надо сохранить место в лиге, а дальше укреплять состав. Следующий сезон должен стать прорывным для «Химок».
- «Химки» идут на 10-м месте.
- Бакаев арендован у «Зенита» до лета.
- У Зелимхана летом истекает контракт с петербуржцами, игрок не планирует возвращаться в Петербург.
Источник: «Матч ТВ»