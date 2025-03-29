Бакаев пообещал прорыв от «Химок» в следующем сезоне

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев уже смотрит в следующий сезон.

– В клубе тяжелая ситуация. Победили «Пари НН» (2:0) вопреки всему?

– Это показывает, что все ребята с характером, у каждого есть самолюбие. Верим руководству, что все нормализуется. Наше дело – выигрывать матчи.

– Может ли команда побороться за место в пятерке?

– Нам надо сохранить место в лиге, а дальше укреплять состав. Следующий сезон должен стать прорывным для «Химок».