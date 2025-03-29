Сильянов после 1:5 от «Крыльев Советов» 3 раза повторил одну и ту же фразу

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

– Что произошло с «Локомотивом» на поле?

– Не знаю.

– Почему такое начало?

– Не знаю, я не знаю.

– Через неделю «Зенит». Получится ли восстановиться морально?

– Надеюсь, получится. Еще посмотрим игру, разберем, что не так было.