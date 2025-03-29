Сильянов после 1:5 от «Крыльев Советов» 3 раза повторил одну и ту же фразу

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).
– Что произошло с «Локомотивом» на поле?
– Не знаю.
– Почему такое начало?
– Не знаю, я не знаю.
– Через неделю «Зенит». Получится ли восстановиться морально?
– Надеюсь, получится. Еще посмотрим игру, разберем, что не так было.
- Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев, которого «Локомотив» рассматривал зимой.
- «Локомотив» идет на 4-м месте.
- «Крылья» занимают 10-ю строчку.
Источник: «Матч ТВ»