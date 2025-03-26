Отбор ЧМ-2026. Аргентина разгромила Бразилию (4:1)

В матче 14-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке сборная Аргентины в Буэнос-Айресе разгромила Бразилию со счетом 4:1.

Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Хулиана Альвареса на 4-й минуте. На 12-й Энцо Фернандес упрочил преимущество аргентинцев. Бразилия отыграла один мяч на 26-й минуте, когда отличился Матеус Кунья. На 37-й Алексис Мак Аллистер забил третий гол Аргентины.

Единственный мяч во втором тайме забил Джулиано Симеоне на 71-й минуте. Он принес Аргентине разгромную победу.

Аргентина к моменту начала матча гарантировала себе путевку на ЧМ-2026 благодаря потере очков Боливией в матче с Уругваем. Эти команды завершили встречу нулевой ничьей.

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес вышел на замену на 45-й минуте.

Колумбия сыграла вничью с Парагваем – 2:2. Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба остался в запасе. Защитники «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес и Фабиан Бальбуэна вышли в стартовом составе. Касерес был заменен на 45-й минуте.

Венесуэла выиграла у Парагвая со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон.

Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 14-й тур

Аргентина – Бразилия – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Альварес, 4; 2:0 – Фернандес, 12; 2:1 – Кунья, 26; 3:1 – Мак Аллистер, 37; 4:1 – Симеоне, 71.

Колумбия – Парагвай – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Диас, 1; 2:0 – Дуран, 13; 2:1 – Алонсо, 45+4; 2:2 – Энкисо, 62.

Венесуэла – Перу – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рондон, 41 (с пенальти).

Чили – Эквадор – 0:0

Боливия – Уругвай – 0:0

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