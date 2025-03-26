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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Перу
Венесуэла - Перу: обзор матча 26 марта 2025
Венесуэла
26.03.2025, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Перу
41'
Х. Саломон Рондон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Перу
Замена
Й. Мехиас
️️️️
Д. Саварино
83'
83'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Э. Поло
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Саломон Рондон
78'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Х. Мартинес
78'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Я. Эррера
78'
Желтая карточка
Я. Эррера
77'
62'
Замена
L. Ramos
️️️️
П. Акино
62'
Замена
К. Кеведо
️️️️
Б. Рейна
Замена
Т. Сеговия
️️️️
Д. Мартинес
52'
Желтая карточка
Д. Мартинес
47'
Желтая карточка
А. Гонсалес
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Саломон Рондон
41'
19'
Желтая карточка
П. Акино
13'
Желтая карточка
К. Самбрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
11
Брайан Рейна
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Педро Акино
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Энди Поло
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Хуанпи
АП
15
Эдуард Белло
ПВ
16
Матиас Лакава
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Перу
12
Диего Энрикес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
22
Кевин Кеведо
ЦФ
9
Luis Ramos
ЦФ
4-1-3-2
22
Ромо
2
Феррарези
3
Анхель
21
Гонсалес
4
Арамбуру
13
Мартинес
11
Саварино
10
Сотельдо
6
Эррера
23
Рондон
17
Мартинес
3-1-1-3-2
1
Галлезе
5
Самбрано
15
Гарсес
4
Лопес
13
Тапиа
23
Акино
7
Поло
18
Каррильо
11
Рейна
17
Адвинкула
9
Герреро
11
Саварино
14
Мехиас
14
Мехиас
11
Саварино
17
Мартинес
10
Сеговия
10
Сеговия
17
Мартинес
13
Мартинес
8
Ринкон
8
Ринкон
13
Мартинес
6
Эррера
8
Кассерес
8
Кассерес
6
Эррера
23
Рондон
29
Кадис
29
Кадис
23
Рондон
7
Поло
9
Лападула
9
Лападула
7
Поло
11
Рейна
22
Кеведо
22
Кеведо
11
Рейна
23
Акино
9
9
23
Акино
Остались в запасе
Венесуэла
Перу
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
15
Эдуард Белло
ПВ
16
Матиас Лакава
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
12
Диего Энрикес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
15
Эдуард Белло
ПВ
16
Матиас Лакава
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Энрикес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Статистика матча Венесуэла - Перу
3
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Количество передач
279
443
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Монументаль де Матурин
Посещаемость:
33683 из 51796 зрителей (65%)
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