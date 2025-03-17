Смородская: «По-прежнему не держу Станковича за тренера»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась эмоциями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».

Красно-белые выиграли в 21-м туре РПЛ со счетом 2:1. Команда Деяна Станковича сместила петербуржцев со второго места в турнирной таблице.

«Матч был очень интересный, очень красивый, скоростной. Действительно похож на нормальный европейский футбол. К сожалению, было много грубости, но это нервы: обе команды хотели выиграть. Очень понравился матч. Я думаю, что справедливым был бы ничейный итог, но на последних минутах «Спартак» вышел вперeд.

Поздравляю «Спартак» – молодцы! Но Станковича я по‑прежнему за тренера не держу», – сказала Смородская.