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Смородская: «По-прежнему не держу Станковича за тренера»

17 марта 2025, 09:17
20

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась эмоциями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».

Красно-белые выиграли в 21-м туре РПЛ со счетом 2:1. Команда Деяна Станковича сместила петербуржцев со второго места в турнирной таблице.

«Матч был очень интересный, очень красивый, скоростной. Действительно похож на нормальный европейский футбол. К сожалению, было много грубости, но это нервы: обе команды хотели выиграть. Очень понравился матч. Я думаю, что справедливым был бы ничейный итог, но на последних минутах «Спартак» вышел вперeд.

Поздравляю «Спартак» – молодцы! Но Станковича я по‑прежнему за тренера не держу», – сказала Смородская.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
Комментарии (20)
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mihail200606
1742196263
Да ты то кто,тётя...
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Каратель помойников
1742197042
Я думаю Деян не обидеться,он только начинает свой тренерский путь,а вот что смородину сложно назвать женщиной-это факт
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FWSPM
1742197329
а нам по прежнему пофиг кого и ты там и за что держишь... зачем здесь эти подробности чужой половой жизни?
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kvm
1742197371
за щекой бы подержала...
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Фердя
1742200858
Проводнице надоело менять бельё в купе, вот она и решила всплыть на поверхность…Хотя все мы знаем что не тонет!
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ivany4
1742201437
Так ты и Локо не держала за футбольный клуб. Поэтому теперь только кудахтаешь из-за угла.))
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SPACE TRUCKIN
1742202705
а кто тренер в РПЛ для нее? Мусаев,Семак?если Спартак выиграет ЧР,то кто для неё будет Станкович? или переобуется....?пиарится тётка...
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Good_win_ФКСМ
1742212842
Станкович: по-прежнему не держу эту бабу за умную и бабу.....
Ответить
Oldtrafford83
1742274547
Тебя за умную никто не держит, живём же как то с этим)) И с хе.ра ли матч ничейный если КБ реально по игре были сильнее, в очередной раз убеждаюсь что ты ты тупая мышь!!!
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