Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился подробностями прощания с командой.

«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провeл семь лет.

Жалко? Ну да, жалко. Но это моe решение. А на глаза все равно наворачивались слeзы.

С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры – Роналдо, Сако, Мохеби – и с ними возникла особенная связь, персональная.

Молодые ребята, которые теперь в основе – они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда.

Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу.

Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове» семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», – сказал Карпин.