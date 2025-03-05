Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился подробностями прощания с командой.
«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провeл семь лет.
Жалко? Ну да, жалко. Но это моe решение. А на глаза все равно наворачивались слeзы.
С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры – Роналдо, Сако, Мохеби – и с ними возникла особенная связь, персональная.
Молодые ребята, которые теперь в основе – они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда.
Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу.
Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове» семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», – сказал Карпин.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.