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Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»

5 марта 2025, 20:20
3

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился подробностями прощания с командой.

«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провeл семь лет.

Жалко? Ну да, жалко. Но это моe решение. А на глаза все равно наворачивались слeзы.

С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры – Роналдо, Сако, Мохеби – и с ними возникла особенная связь, персональная.

Молодые ребята, которые теперь в основе – они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда.

Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу.

Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове» семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», – сказал Карпин.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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alex1951
1741195646
Повторяю- Карпуша дипломат ...Не хочет вызывать огонь на себя. Красиво высказался..Но...главный 3.14 ...юк - это женераль -губернатор...
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DOCTOR PENALTY
1741205234
...И хотя нам прошлого немного жаль, Лучшее, конечно, впереди. Валера, верим! """"""""""""
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zigbert
1741241744
Расставание всегда печально. Особенно когда находишься в таком коллективе длительный срок.
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