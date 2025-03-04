Карасев отреагировал на мнения, что он стал хуже судить

Арбитр РПЛ Сергей Карасев прокомментировал тезис об ухудшении своего уровня.

– Есть мнение, что вы стали судить хуже, потому что стали менее качественно готовиться к играм и полагаться на свой опыт?

– А что значит плохо готовиться? Сейчас по всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Это объективные данные, цифры, которые не могут врать. Может быть, стал заниматься намного больше. Тесты стали еще сложнее, я тренируюсь больше. К моей персоне очень много внимания, из‑за этого много обсуждений. Если бы отсудил другой арбитр, никто бы не вспомнил. Тем более если бы его исправила система VAR.

Я к этому привык. Во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего, потому что именно они судят матчи, к которым приковано наибольшее внимание.

– Глобально вы не согласны с тем, что в последние полгода стали судить хуже?

– Разучиться за это время невозможно. Сезон на сезон не приходится. Эпизоды все разные. В этом сезоне получилось так, что два раза я оценил эпизоды неверно. И я бы не сказал, что это очень простые эпизоды.