Мостовой: «20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. К сожалению, никому не нужен»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ход получения тренерской лицензии.

«По обучению в академии РФС прояснится все на этой неделе. Наши лицензии идут из Европы, и все по-разному приходит. Думаю, все потихоньку будет проясняться. У меня будет лицензия А-УЕФА + Б-УЕФА. А дальше буду, как и все остальные, ждать.

Посмотрим, что будет дальше. Не имеет смысла что-то загадывать, потому что в жизни, тем более сегодняшней, не знаешь, что и как будет происходить. У меня телефон всегда включен, поэтому если кому-то надо, то пусть обращаются. Я просто не лезу по головам и по всем местам, поэтому, наверное, так и получается.

Если говорить про мое желание заниматься тренерской историей, то у меня еще 20 лет назад, когда я закончил играть, спросили, что бы я хотел делать. И тогда я сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. 20 лет прошло, и, к сожалению, никому не нужен, оказывается. Но так и бывает. А многие, кто в нашем футболе ничего не делал, – они оказываются нужны.

Общение по стажировкам? Когда команды вернутся, тогда и будем думать. Я не лезу, как многие, зачем мне это? Пока меня никто не звал, а если позовут, то с удовольствием откликнусь.

Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть», – сказал Мостовой.