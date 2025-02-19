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  • Мостовой: «20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. К сожалению, никому не нужен»

Мостовой: «20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. К сожалению, никому не нужен»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ход получения тренерской лицензии.

«По обучению в академии РФС прояснится все на этой неделе. Наши лицензии идут из Европы, и все по-разному приходит. Думаю, все потихоньку будет проясняться. У меня будет лицензия А-УЕФА + Б-УЕФА. А дальше буду, как и все остальные, ждать.

Посмотрим, что будет дальше. Не имеет смысла что-то загадывать, потому что в жизни, тем более сегодняшней, не знаешь, что и как будет происходить. У меня телефон всегда включен, поэтому если кому-то надо, то пусть обращаются. Я просто не лезу по головам и по всем местам, поэтому, наверное, так и получается.

Если говорить про мое желание заниматься тренерской историей, то у меня еще 20 лет назад, когда я закончил играть, спросили, что бы я хотел делать. И тогда я сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. 20 лет прошло, и, к сожалению, никому не нужен, оказывается. Но так и бывает. А многие, кто в нашем футболе ничего не делал, – они оказываются нужны.

Общение по стажировкам? Когда команды вернутся, тогда и будем думать. Я не лезу, как многие, зачем мне это? Пока меня никто не звал, а если позовут, то с удовольствием откликнусь.

Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: Sport24

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Комментарии (17)
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FRZZ
1739945649
Клубы РПЛ, которые находятся где-то в середине таблицы, назначайте пожалуйста Мостового гл. тренером. Вам же все-равно терять нечего, стремиться некуда. Вдруг попрёт, чем черт не шутит. ))
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ilich55
1739946584
"У меня будет лицензия А-УЕФА + Б-УЕФА"? Вот и езжай в Европу, там тебя ждут с распростёртыми объятиями. Налоги платил монарху? Платил исправно..........
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алдан2014
1739946646
Быть нужным российскому футболу...перевожу: пристроиться на тёплое место. Саша,на всех бывших футболистов мест не хватит. И вообще то царем ты в Виго был. Там бы попробовал
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Тинез Розоп
1739948381
Ваше Я ,царь батюшка , всё испортило...
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andr45
1739950106
Да, не нужна твоя нам маета, И сам ты нам Ни капельки не нужен.
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СПОРТ 21 века
1739956355
Хочешь изменить мир (в данном случае футбол) - НАЧНИ С СЕБЯ! Постулат для Александра. Ждать? А чего ждать? Глубокой старости или у море погоды? Нерешительный вы, товарищ, а это очень плохое качество, особенно для наших реалий. Никто не говорит идти по головам - нужно просто действовать, а ни сидеть и ждать, как сторожевой пёс хозяина. Вас приглашали в Москву работать помощником, в Калининград на стажировку, в Воронеже были не против вашего присутствия. Вы везде дали отказ. Чего тогда хотите? Испанию, Германию? Так вы и там не пойдёте, Александр, работать в низшие лиги. Эго ваше не позволит. Поэтому ищите причину в себе, пока ещё окончательно не поздно.
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Хулиганин
1739956801
Странный пассажир Мостовой. 20 лет рассказывал, что видал он все эти ВШТ и лицензии. Он в футболе свору хвостатых съел. И вот те нате.
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SLADE2019
1739957436
Да наплюй ты на них сверху, на их тупые головы. Это же надо такими бездарями быть, что даже с такими громадными деньгами нифига толком ничего не добиваться. За время нулевых и десятых, кто из тренеров или каких-либо специалистов высокого класса появился? Ни о чем, Александр не жалей, ну разве что о неполученной прибыли.
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FWSPM
1739960897
Что бы быть кому то нужным Санек надо что уметь а ты только языком трепаться горазд
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Спартач80
1739962070
Мостовой и совесть.... Это рядом то поставить нельзя...
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