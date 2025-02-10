Шнякин – о нападении на комментатора «Матч ТВ»: «Виновным воздастся, найдут быстро»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на нападение на коллегу Романа Скворцова.

Журналист в больнице в Новосибирске, где в выходные проходил матч звезд КХЛ. Вероятно, Романа избили неизвестные.

Как сообщает ТАСС, у комментатора ушиб головного мозга.

49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.

2По поводу Ромы Скворцова. Во-первых, ребят, если кто не знает или не видел живьем Рому… Это огроменный пуленепробиваемый шкаф! Сейф. Там внутри стратегические запасы обаяния, но суть в другом: здоровья на троих. И спасибо всем тем, кто в Новосибирске об этом здоровье печется.

Во-вторых. Надеюсь, ситуация будет изучена детально. Если виноваты какие-то залетные демоны, то, уверен, им воздастся. Дело шумное, найдут быстро.

Ром, поправляйся скорее!» – написал Шнякин.