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  • Шнякин – о нападении на комментатора «Матч ТВ»: «Виновным воздастся, найдут быстро»

Шнякин – о нападении на комментатора «Матч ТВ»: «Виновным воздастся, найдут быстро»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на нападение на коллегу Романа Скворцова.

  • Журналист в больнице в Новосибирске, где в выходные проходил матч звезд КХЛ. Вероятно, Романа избили неизвестные.
  • Как сообщает ТАСС, у комментатора ушиб головного мозга.
  • 49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.

2По поводу Ромы Скворцова. Во-первых, ребят, если кто не знает или не видел живьем Рому… Это огроменный пуленепробиваемый шкаф! Сейф. Там внутри стратегические запасы обаяния, но суть в другом: здоровья на троих. И спасибо всем тем, кто в Новосибирске об этом здоровье печется.

Во-вторых. Надеюсь, ситуация будет изучена детально. Если виноваты какие-то залетные демоны, то, уверен, им воздастся. Дело шумное, найдут быстро.

Ром, поправляйся скорее!» – написал Шнякин.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1739190318
Скворцова то за что избили....кошмар!!!!
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АКС-74У
1739191741
А если "демоны" местные, то понять и простить?
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темирхан
1739195689
вот прям взяли и напали на него! сам видно наткнулся. ты работаешь на матче звезд кхл, захотел побухать, так в ресторан зайди побухай и пи.й в отель, какого х. поперся в клуб?
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andr45
1739200100
Шнякин «Виновным воздастся, найдут быстро» Судя по приводимой информации, инициатор Скворцов) «тelegram-канал SHOT сообщил, что Романа Скворцова избили после того, как он заступился за своего знакомого, который, в свою очередь, поругался с компанией из семи человек.
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Каратель помойников
1739200490
Товарищи Пуаро и Коломбо,давайте дождемся официальных разъяснений,гадать можно сколько угодно
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