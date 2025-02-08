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  • Лунев объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими чертями

Лунев объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими чертями

8 февраля 2025, 15:00
2

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал свои слова в адрес футболистов «Краснодара».

После очного матча в Зимнем кубке РПЛ динамовец назвал соперников «мерзкими чертями».

«Я сказал это не всей команде «Краснодар», а некоторым отдельным личностям в этой команде, которые позволили себе определенные слова в мой адрес.

Это легионеры, но смысл матерных слов и на испанском, и на английском я прекрасно знаю. Поэтому… моя реакция была основана именно на этом.

Наверное, не стоило этого делать… Но, повторюсь, я говорил не о «Краснодаре» в целом, а о конкретных людях, кто позволил себе такие грубые и резкие высказывания.

Знаете, кое‑где за такие вещи были бы серьезные последствия. Понятно, что эмоции, но нужно в любой ситуации держать себя в руках», – сказал Лунев.

  • Динамовцы проиграли со счетом 0:1.
  • На 56-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Витор Тормен за жесткий фол против Дениса Бокова.
  • Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зимний кубок РПЛ Динамо Краснодар Лунев Андрей
Комментарии (2)
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slavа0508
1739017191
Да чертей у нас развелось . особенно в болотных краях . там чёрт на чёрте сидит и лешие вокруг ....
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Max-Min-vkontakte
1739025676
ну всё, Лунёв заднюю включил. По сути, Андрюхин поступок ещё хуже: ему эти слова были сказаны на поле, а он их обозвал уже не лично, а в интервью
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