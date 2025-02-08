Лунев объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими чертями

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал свои слова в адрес футболистов «Краснодара».

После очного матча в Зимнем кубке РПЛ динамовец назвал соперников «мерзкими чертями».

«Я сказал это не всей команде «Краснодар», а некоторым отдельным личностям в этой команде, которые позволили себе определенные слова в мой адрес.

Это легионеры, но смысл матерных слов и на испанском, и на английском я прекрасно знаю. Поэтому… моя реакция была основана именно на этом.

Наверное, не стоило этого делать… Но, повторюсь, я говорил не о «Краснодаре» в целом, а о конкретных людях, кто позволил себе такие грубые и резкие высказывания.

Знаете, кое‑где за такие вещи были бы серьезные последствия. Понятно, что эмоции, но нужно в любой ситуации держать себя в руках», – сказал Лунев.