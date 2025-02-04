Лунев – об игроках «Краснодара»: «Они мерзкие черти!»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев жестко высказался о футболистах «Краснодара» после очного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Динамовцы проиграли со счетом 0:1.

На 56-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Витор Тормен за жесткий фол против Дениса Бокова.

Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они!

Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», – заявил Лунев.