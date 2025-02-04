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Лунев – об игроках «Краснодара»: «Они мерзкие черти!»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев жестко высказался о футболистах «Краснодара» после очного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.

  • Динамовцы проиграли со счетом 0:1.
  • На 56-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Витор Тормен за жесткий фол против Дениса Бокова.
  • Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они!

Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», – заявил Лунев.

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Источник: «РБ Спорт»

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04.02.2025 18:26
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Комментарии (8)
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Project Бабангида
1738684524
да да. а ещё называли земляным червяком
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subbotaspartak
1738685517
Ну хоть есть ещё ы командах в со знанием русского... родного... матерного...
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fakeid
1738686233
переводчик говорит, что это "сын проститутки"
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Интерес
1738688320
Вот,блин,армяне крашеные!
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subbotaspartak
1738689857
Нет уверенности и в этом Краснодаре, одна Кордоба пантуется, сдуются в экстриме...
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neim
1738698201
Русской речи всë меньше и меньше. Пута мадры заполонили весь российский футбол !
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Foxitkuban
1738736036
Следующая новость: "Андрей Лунев приступил к изучению иностранных языков."
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