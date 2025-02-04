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  • Мусаев оценил эпизод с удалением Тормены в игре «Краснодар» – «Динамо»

Мусаев оценил эпизод с удалением Тормены в игре «Краснодар» – «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о красной карточке защитника Витора Тормены.

  • Южане обыграли «Динамо» со счетом 1:0 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • На 56-й минуте Тормену удалили за жесткий фол против Дениса Бокова.
  • Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«Мне понравилась реакция на удаление – не стали играть от обороны, пошли и забили гол.

Ребята, которые вышли на замену, отдали все свои силы. Для них это было чуть‑чуть несправедливо, они хотели поиграть.

Но я думаю, Тормена не грубый игрок, это было не специально, по нему видно, что он нарушил правила не специально», – заявил Мусаев.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.02.2025 19:19
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Комментарии (5)
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яцык
1738735701
Мудак и ты и Тормена.Надо поломать не специально ноги ноги Кордобе Сперцяну симулянту куеву
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Владимир-Филиппов-vkontak
1738776625
А не та ли это тормена, которая наступала на Лусиано? Или там тоже было "не специально"?
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