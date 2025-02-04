Мусаев оценил эпизод с удалением Тормены в игре «Краснодар» – «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о красной карточке защитника Витора Тормены.

Южане обыграли «Динамо» со счетом 1:0 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

На 56-й минуте Тормену удалили за жесткий фол против Дениса Бокова.

Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«Мне понравилась реакция на удаление – не стали играть от обороны, пошли и забили гол.

Ребята, которые вышли на замену, отдали все свои силы. Для них это было чуть‑чуть несправедливо, они хотели поиграть.

Но я думаю, Тормена не грубый игрок, это было не специально, по нему видно, что он нарушил правила не специально», – заявил Мусаев.