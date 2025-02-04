Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Личка прокомментировал удаление Тормены за жесткий фол против форварда «Динамо»

Личка прокомментировал удаление Тормены за жесткий фол против форварда «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил эпизод с красной карточкой защитника «Краснодара» Витора Тормены.

  • Динамовцы проиграли со счетом 0:1 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • На 56-й минуте Тормену удалили за жесткий фол против Дениса Бокова.
  • Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«Мне показалось, что Бокову хотели сломать ногу. Слава богу, всe обошлось.

Понятно, это футбол. Я хочу надеяться, что игрок «Краснодара» Тормена случайно попал таким образом, но выглядело это страшно», – сказал Личка.

Новости по теме
Реакция Лички на дорогие трансферы «Зенита» и «Спартака» 6
Личка прояснил будущее Бителло в «Динамо» 4
Личка: «2025-й будет тяжелым для российского футбола» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 18:39
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1738736161
Я оооочень сильно сомневаюсь, что Тормена хотел специально отправить игрока в лазарет. Он профессионал, игра товарищеская, Боков - не ведущий игрок. Это чистая случайность, на мой взгляд.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 