Личка прокомментировал удаление Тормены за жесткий фол против форварда «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил эпизод с красной карточкой защитника «Краснодара» Витора Тормены.

Динамовцы проиграли со счетом 0:1 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

На 56-й минуте Тормену удалили за жесткий фол против Дениса Бокова.

Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«Мне показалось, что Бокову хотели сломать ногу. Слава богу, всe обошлось.

Понятно, это футбол. Я хочу надеяться, что игрок «Краснодара» Тормена случайно попал таким образом, но выглядело это страшно», – сказал Личка.