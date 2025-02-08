Хвича прокомментировал дебютный гол за «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями после крупной победы над «Монако» в 21-м туре Лиги 1.

Парижане дома разгромили соперника со счетом 4:1.

2-й мяч хозяев поля забил Хвича. Это его дебютный гол в составе новой команды.

Грузинский футболист в январе перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро.

«Забивать на этом стадионе, при такой публике – самое лучшее чувство. Я хотел забить первый гол как можно быстрее.

Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь этой невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив здесь», – сказал Кварацхелия.