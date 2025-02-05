ЦСКА не отпустил Виллиана Рошу в Европу: подробности

ЦСКА получил предложение из «Вероны» по защитнику Виллиану Роше. Москвичи не отпустили бразильца.

«Итальянцы хотели взять 30-летнего Рошу в аренду до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на игрока за 3 миллиона долларов. Остальные права итальянцы также готовы были выкупить при наступлении определeнных условий.

Однако идея отдать одного из лидеров своей команды в аренду уже в феврале не устроила ЦСКА», – написал источник.