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ЦСКА не отпустил Виллиана Рошу в Европу: подробности

5 февраля 2025, 11:25
2

ЦСКА получил предложение из «Вероны» по защитнику Виллиану Роше. Москвичи не отпустили бразильца.

«Итальянцы хотели взять 30-летнего Рошу в аренду до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на игрока за 3 миллиона долларов. Остальные права итальянцы также готовы были выкупить при наступлении определeнных условий.

Однако идея отдать одного из лидеров своей команды в аренду уже в феврале не устроила ЦСКА», – написал источник.

  • ЦСКА купил Виллиана у «Портимоненсе» в 2022 году за 2 миллиона евро.
  • Сейчас 30-летний бразилец стоит 6 миллионов.
  • Контракт до 2027 года.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Верона Роша Виллиан
Комментарии (2)
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Foxitkuban
1738747499
Не стоит он 6 млн. Нужно было отдавать за 3,5. Плюс, остались бы 30 процентов прав. К лету до 4 подешевеет.
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zigbert
1738765762
Конечно он еще нужен ЦСКА. Ослаблять оборону на решающие матчи, рискованный шаг.
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