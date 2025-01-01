Глава судейского комитета РФС покупает недвижимость за рубежом

Павел Каманцев, глава судейского комитета РФС, покупает недвижимость в Грузии. Это инсайд юриста и агента Антона Смирнова.

«Начнем год с разрывной бомбической новости.

Многие знают, а те, кто ещe не знает, узнают, что моя супруга родом из Грузии и до 18 лет жила там. Ну вы понимаете, там родственники, друзья, работающие в разных инстанциях и так далее...

Так вот какую интересную новость мне сообщили из Сакартвело.

Павел Юрьевич Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, такой популярный в последнее время за счeт своего фактического и непосредственного участия в движении #чистыйспорт, инициированного губернатором Самарской области Федоришевым, приобретает недвижимость в Грузии.

Все бы ничего, мне в общем и целом плевать на покупки Каманцева, если бы не некоторые но...

1. Это сотрудник РФС и возглавляет такой орган, что информация по приобретению недвижимости в другом государстве должна вызывать сопутствующие вопросы: на какие деньги, с какой целью, не нарушает ли это определенные этические нормы?

2. Патроном Каманцева для меня был и остаeтся Ашот Хачатурянц, который его привeл в РФС и в российский футбол. Хачатурянц очень любил вызывать судей на полиграф, задавать вопросы по ряду разных событий ,показывать якобы борьбу за честность и так далее. Мне кажется, надо быть последовательными, и Каманцеву нужно сесть на полиграф и рассказать, сколько и в каких городах у него недвижимости в Грузии.

3. С Хачатурянцем у меня личное. Далее скрывать этого не буду. А значит и с Каманцевым. Думаю, многое вспомнят, как именно Ашот Рафаилович написал на меня заявление в комитет РФС по этике РФС. Сделал он это не сам, а с подачи определенного клуба. На выходе правда все, кто инициировал эту историю против меня, немного обделались, но ничего, бывает.

Так вот я считаю своим долгом следить за деятельностью протеже Хачатурянцв Каманцева. Особенно информация о недвижимости Каманцева в Грузии должна возникать в головах всех сразу в тот момент, когда Каманцев пытается вещать что-то умное и вечное.

Я просто напомню, что до недавнего времени Грузия была пристанищем большинства релокантов из России, а глава этого государства открыто называла Россию врагом.

И вот Каманцев покупает там недвижимость, поднимает экономику Грузии? Причем уже не в первый раз. Вот и задумайтесь, если это правда, как к этому относиться», – написал Смирнов.