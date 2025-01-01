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    • Глава судейского комитета РФС покупает недвижимость за рубежом

    Глава судейского комитета РФС покупает недвижимость за рубежом

    Павел Каманцев, глава судейского комитета РФС, покупает недвижимость в Грузии. Это инсайд юриста и агента Антона Смирнова.

    «Начнем год с разрывной бомбической новости.

    Многие знают, а те, кто ещe не знает, узнают, что моя супруга родом из Грузии и до 18 лет жила там. Ну вы понимаете, там родственники, друзья, работающие в разных инстанциях и так далее...

    Так вот какую интересную новость мне сообщили из Сакартвело.

    Павел Юрьевич Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, такой популярный в последнее время за счeт своего фактического и непосредственного участия в движении #чистыйспорт, инициированного губернатором Самарской области Федоришевым, приобретает недвижимость в Грузии.

    Все бы ничего, мне в общем и целом плевать на покупки Каманцева, если бы не некоторые но...

    1. Это сотрудник РФС и возглавляет такой орган, что информация по приобретению недвижимости в другом государстве должна вызывать сопутствующие вопросы: на какие деньги, с какой целью, не нарушает ли это определенные этические нормы?

    2. Патроном Каманцева для меня был и остаeтся Ашот Хачатурянц, который его привeл в РФС и в российский футбол. Хачатурянц очень любил вызывать судей на полиграф, задавать вопросы по ряду разных событий ,показывать якобы борьбу за честность и так далее. Мне кажется, надо быть последовательными, и Каманцеву нужно сесть на полиграф и рассказать, сколько и в каких городах у него недвижимости в Грузии.

    3. С Хачатурянцем у меня личное. Далее скрывать этого не буду. А значит и с Каманцевым. Думаю, многое вспомнят, как именно Ашот Рафаилович написал на меня заявление в комитет РФС по этике РФС. Сделал он это не сам, а с подачи определенного клуба. На выходе правда все, кто инициировал эту историю против меня, немного обделались, но ничего, бывает.

    Так вот я считаю своим долгом следить за деятельностью протеже Хачатурянцв Каманцева. Особенно информация о недвижимости Каманцева в Грузии должна возникать в головах всех сразу в тот момент, когда Каманцев пытается вещать что-то умное и вечное.

    Я просто напомню, что до недавнего времени Грузия была пристанищем большинства релокантов из России, а глава этого государства открыто называла Россию врагом.

    И вот Каманцев покупает там недвижимость, поднимает экономику Грузии? Причем уже не в первый раз. Вот и задумайтесь, если это правда, как к этому относиться», – написал Смирнов.

    • Каманцев по профессии юрист.
    • Футбол он не судил.
    • Упомянутый Смирновым Хачатурянц вскоре может вернуться в российский футбол.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    01.01.2025 16:16
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    Комментарии (16)
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    The only one
    1735740227
    Все они имеют недвижимость в недружественных странах и зачастую д-вой- ные гражданства. А борьба за честность и процветание нашего футбола- лапша на уши для простого обывателя...
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    Интерес
    1735741882
    Будет подрывать "честным судейством" устои грузинского футбола ,в государстве,руководимом грузинскими футболистами.
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    sined1951
    1735742239
    Если подтвердится-гнать его ссаными тряпками из нашего футбола.
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    subbotaspartak
    1735742998
    Хижина в горах, ишачок с мешком, лепёшка с водой из ручья...
    Ответить
    Борис34684
    1735743032
    Да, год начинается довольно интересно, то ли ещё будет.
    Ответить
    ...уефан
    1735743239
    ...возмущает, но не удивляет)...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1735744620
    Цена дома 36 лямов?)))…
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1735745021
    откаты с "36 лимонов судьям", в озвучке самарского губера, перепали и Каманцеву на покупку домика в Грузии в "тихой гавани" отсидеться, почуял жопой неладное, как и все чиновники спешит свалить за границу... заодно и Хачатурянцу нагадил)
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    Дед otmoros
    1735746801
    Госчиновник натырил бабла и утекает. Ещё и советник при президенте! Что же он там советует? Трындец, почистили ряды.
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    Чехов на Садовой
    1735750488
    Ай да Юрец - огурец. Гниль болотная, как говорится - каков поп, таков и приход. Интересно а где у Карася и прчих кротов свистунов недвижимость и на какие деньги? Вопрос Бастрыкину.
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