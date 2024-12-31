Экс-нападающий «Спартака» закончил карьеру в 40 лет

Бывший игрок «Спартака» Лукас Барриос объявил о завершении карьеры.

Форвард, которому в ноябре исполнилось 40 лет, анонсировал, что станет тренером.

«Хочу сообщить всем, что пришло время попрощаться с профессиональным футболом.

Мы снова встретимся на полях, но уже с другой стороны – на той стороне, где я буду в роли тренера, поддерживая молодежь, предоставляя им инструменты для роста и делясь своим опытом, который я накопил за все эти годы», – говорится в публикации Барриоса в соцсетях.