Мостовой оценил игру Соболева за «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал Александра Соболева.

Форвард летом перешел из «Спартака» в «Зенит». Он провел в РПЛ 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

– Соболев для вас не является разочарованием первой части сезона?

– Нет, конечно. Он не разучился играть в футбол. Так сложился его период, он перешел в «Зенит». Разочарование – это когда человек играл шикарно, а потом сел в запас. Уверен, что Соболева еще прорвет весной. Он находится в «Зените» и должен забивать.