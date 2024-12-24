Мареска отреагировал на поездку Мудрика в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал отъезд Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию. Украинский футболист посетил бой своего соотечественника Александра Усика против Тайсона Фьюри.

«Хорошо, что он может немного отключиться от этой ситуации. Я говорил с Мишей, мы стараемся его поддержать. Сейчас просто ждeм», – приводит слова Марески инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.