Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Бабича из «Спартака»: «Грязный защитник, таланта ноль»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев сравнил защитника армейцев Виллиана Рошу с Срджаном Бабичем из «Спартака».

«Бабич или Роша? Конечно, Роша. Он на две головы сильнее Бабича. Не разделяю восторг вокруг игры серба – это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша – более квалифицированный защитник, это сто процентов», – сказал Пономарев.