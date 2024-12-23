Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Бабича из «Спартака»: «Грязный защитник, таланта ноль»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев сравнил защитника армейцев Виллиана Рошу с Срджаном Бабичем из «Спартака».
«Бабич или Роша? Конечно, Роша. Он на две головы сильнее Бабича. Не разделяю восторг вокруг игры серба – это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша – более квалифицированный защитник, это сто процентов», – сказал Пономарев.
- Виллиан Роша провел в этом сезоне РПЛ 19 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
- На счету Бабича 2 гола и 1 ассист в 19 играх.
Источник: «РБ Спорт»