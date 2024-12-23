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  • Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Бабича из «Спартака»: «Грязный защитник, таланта ноль»

Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Бабича из «Спартака»: «Грязный защитник, таланта ноль»

23 декабря 2024, 11:37
16

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев сравнил защитника армейцев Виллиана Рошу с Срджаном Бабичем из «Спартака».

«Бабич или Роша? Конечно, Роша. Он на две головы сильнее Бабича. Не разделяю восторг вокруг игры серба – это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша – более квалифицированный защитник, это сто процентов», – сказал Пономарев.

  • Виллиан Роша провел в этом сезоне РПЛ 19 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
  • На счету Бабича 2 гола и 1 ассист в 19 играх.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бабич Срджан Роша Виллиан
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1734943198
Бабич нормальный центр и сильнее Роши. У Бабича хорошие ТТХ отбор , игра головой, пас, перехват, атлетизм.Нужна скорость.
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АлексМак
1734943325
...и оказался прав. Вместе с Рошей ,- оба близки к нулю
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ziborock
1734946807
Бабич в отличии от Роши не костолом! А теперь смотрим статистику и сравниваем! Бабич 2 гола 1 голевая 6 желтых 0 красных Роша 0 голов 1 голевая 2 желтых 1 красная Можно и за прошлый сезон посмотреть: Бабич 1 гол 0 голевых 5 желтых 1 красная Роша 2 гола 0 голевых 12 желтых 3 красных Остается спросить у Пономарева в каком месте Роша "более квалифицированный" а Бабич "очень грязный"?! Еще хочется напомнить что Роша в составе ЦСКА ни выиграл ни одной игры у Спартака, а счет по пропущенным мячам 9-5 в пользу Бабича!!
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vvv123
1734948631
Да они там все такие. Свинарник же!
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R_a_i_n
1734952039
Цифры говорят обратное.
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...уефан
1734954724
...смотри своё "Поле чудес" и "Малахова" и сопи себе на здоровье в две дырки, а можешь и налить ещё себе рюмаху, коль ты аналитиком стал)...
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subbotaspartak
1734956010
Пономарёв... Пономарёв?
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алдан2014
1734956691
Пономарев бы конского Вернблума вспомнил
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alefreddy
1734963565
маразм подкрался незаметно
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JIEGEHDA
1734965841
Там какой-то тренер медиалиги сказал надо очистить состав Зенита и хряки там кричат да он прав. Молодец всё такое . А тут бывший игрок ЦСКА сказал своё мнение " спрашивают а кто он такой"? Ну да бывший игрок ЦСКА оказывается ниже статусом чем тренер медиалиги где судьи считать не умеют
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