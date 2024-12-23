Канчельскис посоветовал Батракову как можно скорее улетать из России в случае предложения из Европы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Он посоветовал 19-летнему россиянину перейти в клуб из Европы.

«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать.

Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», – сказал Канчельскис.