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  • Канчельскис посоветовал Батракову как можно скорее улетать из России в случае предложения из Европы

Канчельскис посоветовал Батракову как можно скорее улетать из России в случае предложения из Европы

23 декабря 2024, 01:31
3

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Он посоветовал 19-летнему россиянину перейти в клуб из Европы.

«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать.

Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», – сказал Канчельскис.

  • Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Локомотив Батраков Алексей Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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Борис34684
1734920896
Да, много у нас советчиков, пацан первый сезон начал, что то показывать, его уже всего обмусолили. Неизвестно, что будет на следующий сезон с парнем. С Глушенковым вроде уже успокоились, поутихли, а ведь что ему только не предрекали.
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acor94
1734933919
А я считаю, наших талантов вообще нельзя отпускать за границу. Лучшие игроки страны должны играть дома.
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sined1951
1734953625
Этот урод постоянно на сайте, настоящий инагент.
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