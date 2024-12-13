«Химки» могут сняться с РПЛ, гол Чалова, наказание Дзюбы, Ротенберг получил тренерскую лицензию и другие новости

Долги «Химок» близки к миллиарду, клуб на грани банкротства.
Кордоба объяснил отказ от перехода в «Спартак» и «Зенит».
«Химки» могут сняться с чемпионата.
Спортивный директор клубов «Ред Булла» Шредер отказал «Спартаку».
Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию УЕФА.
Россияне определили национальный вид спорта – это не футбол.
Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина.
Отношения Слишковича с игроками «Оренбурга» испортились.
Мусаев дисквалифицирован на два матча.
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Известна позиция, которую «Зенит» хочет усилить зимой в первую очередь.
Клаудиньо: «Мечтаю вернуться в «Сантос», но не доигрывать, а приносить пользу».
В суде рассказали, в чем обвиняют инвестора «Химок» Садыгова.
Чалов забил «Ференцварошу» в Лиге Европы.
2025-й объявлен в Санкт-Петербурге годом «Зенита».
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