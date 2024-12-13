«Химки» могут сняться с РПЛ, гол Чалова, наказание Дзюбы, Ротенберг получил тренерскую лицензию и другие новости

Долги «Химок» близки к миллиарду, клуб на грани банкротства.

Кордоба объяснил отказ от перехода в «Спартак» и «Зенит».

«Химки» могут сняться с чемпионата.

Спортивный директор клубов «Ред Булла» Шредер отказал «Спартаку».

Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию УЕФА.

Россияне определили национальный вид спорта – это не футбол.

Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина.

Отношения Слишковича с игроками «Оренбурга» испортились.

Мусаев дисквалифицирован на два матча.

10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления на Transfermarkt.

Дзюбу наказали после матча с «Зенитом».

Известна позиция, которую «Зенит» хочет усилить зимой в первую очередь.

Клаудиньо: «Мечтаю вернуться в «Сантос», но не доигрывать, а приносить пользу».

В суде рассказали, в чем обвиняют инвестора «Химок» Садыгова.

Чалов забил «Ференцварошу» в Лиге Европы.

2025-й объявлен в Санкт-Петербурге годом «Зенита».

42 российских судьи – в списке ФИФА на 2025 год.

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