8 декабря на стадионе Стад ля Божуар в Нанте состоится матч 14-го тура Лиги 1 между местным клубом «Нант» и гостями из «Ренна». «Нант» переживает тяжелый период и не может одержать победу в последних 10 матчах, в то время как «Ренн» стремится вернуть свою форму после нескольких неудачных игр на выезде. Этот матч будет важен для обеих команд, но на данный момент «Ренн» выглядит фаворитом.
«Нант»
«Нант» занимает 17-е место в таблице с 11 очками, не выигрывая в последних 10 матчах Лиги 1. Команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Нант» забил всего 5 голов, но пропустил 11. Это подчеркивает проблемы команды в защите, что особенно актуально против атакующих коллективов. Лидер атаки Мозес Саймон с 3 голами на данный момент не может значительно повлиять на результаты команды, и тренерская работа будет направлена на улучшение обороны.
Последние матчи «Нанта»:
- ПСЖ 1:1 Нант
- Нант 0:2 Гавр
- Ланс 3:2 Нант
- Нант 1:2 Марсель
- Страсбур 3:1 Нант
«Ренн»
«Ренн» имеет более стабильные результаты, занимая 12-е место с 14 очками. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но и пропустила 7. Оборона «Ренна» демонстрирует слабости, что может стать проблемой в матче против атакующего соперника. Однако атака «Ренна» стабильно работает, и Арно Калимуэндо с 6 голами является ключевым игроком в нападении. Несмотря на проблемы на выезде, «Ренн» обладает достаточной мощностью, чтобы справиться с «Нантом».
Последние матчи «Ренна»:
- Ренн 5:0 Сент-Этьен
- Лилль 1:0 Ренн
- Ренн 0:2 Тулуза
- Осер 4:0 Ренн
- Ренн 1:0 Гавр
Личные встречи
История очных матчей говорит в пользу «Ренна», который выиграл 5 последних встреч с «Нантом». Это подтверждает преимущество «Ренна», особенно в матчах на выезде. В последних трех играх между этими командами «Ренн» неизменно выходил победителем.
Последние встречи:
- 20.04.2024: Нант 0:3 Ренн
- 01.10.2023: Ренн 3:1 Нант
- 26.02.2023: Нант 0:1 Ренн
- 09.10.2022: Ренн 3:0 Нант
- 27.07.2022 (товарищеский матч): Нант 0:1 Ренн
Статистика
«Нант»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
«Ренн»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Нант» – «Ренн»
«Нант» продолжает бороться за спасение в Лиге 1, но его шансы на победу в предстоящем матче выглядят малыми, особенно с учетом текущей формы команды. Проблемы в обороне и слабая атакующая линия делают их уязвимыми против более сильных команд, таких как «Ренн». В свою очередь, несмотря на некоторые трудности на выезде, «Ренн» выглядит фаворитом этого матча и, вероятно, будет доминировать на поле.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ренна» – коэффициент 2.20
- Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: Победа «Ренна» 2:0 за коэффициент 7.50.
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