8 декабря на стадионе Стад ля Божуар в Нанте состоится матч 14-го тура Лиги 1 между местным клубом «Нант» и гостями из «Ренна». «Нант» переживает тяжелый период и не может одержать победу в последних 10 матчах, в то время как «Ренн» стремится вернуть свою форму после нескольких неудачных игр на выезде. Этот матч будет важен для обеих команд, но на данный момент «Ренн» выглядит фаворитом.

«Нант» занимает 17-е место в таблице с 11 очками, не выигрывая в последних 10 матчах Лиги 1. Команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Нант» забил всего 5 голов, но пропустил 11. Это подчеркивает проблемы команды в защите, что особенно актуально против атакующих коллективов. Лидер атаки Мозес Саймон с 3 голами на данный момент не может значительно повлиять на результаты команды, и тренерская работа будет направлена на улучшение обороны.

Последние матчи «Нанта»:

ПСЖ 1:1 Нант

Нант 0:2 Гавр

Ланс 3:2 Нант

Нант 1:2 Марсель

Страсбур 3:1 Нант

«Ренн»

«Ренн» имеет более стабильные результаты, занимая 12-е место с 14 очками. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но и пропустила 7. Оборона «Ренна» демонстрирует слабости, что может стать проблемой в матче против атакующего соперника. Однако атака «Ренна» стабильно работает, и Арно Калимуэндо с 6 голами является ключевым игроком в нападении. Несмотря на проблемы на выезде, «Ренн» обладает достаточной мощностью, чтобы справиться с «Нантом».

Последние матчи «Ренна»:

Ренн 5:0 Сент-Этьен

Лилль 1:0 Ренн

Ренн 0:2 Тулуза

Осер 4:0 Ренн

Ренн 1:0 Гавр

Личные встречи

История очных матчей говорит в пользу «Ренна», который выиграл 5 последних встреч с «Нантом». Это подтверждает преимущество «Ренна», особенно в матчах на выезде. В последних трех играх между этими командами «Ренн» неизменно выходил победителем.

Последние встречи:

20.04.2024: Нант 0:3 Ренн

01.10.2023: Ренн 3:1 Нант

26.02.2023: Нант 0:1 Ренн

09.10.2022: Ренн 3:0 Нант

27.07.2022 (товарищеский матч): Нант 0:1 Ренн

Статистика

«Нант»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Ренн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Нант» – «Ренн»

«Нант» продолжает бороться за спасение в Лиге 1, но его шансы на победу в предстоящем матче выглядят малыми, особенно с учетом текущей формы команды. Проблемы в обороне и слабая атакующая линия делают их уязвимыми против более сильных команд, таких как «Ренн». В свою очередь, несмотря на некоторые трудности на выезде, «Ренн» выглядит фаворитом этого матча и, вероятно, будет доминировать на поле.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ренна» – коэффициент 2.20

Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Ренна» 2:0 за коэффициент 7.50.

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